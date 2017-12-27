فيديو: مصرع قيادي حوثي بغارة للتحالف العربي في الساحل الغربي

فيديو: مصرع قيادي حوثي بغارة للتحالف العربي في الساحل الغربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ياسر فيصل الأحمر القيادي في جماعات الحوثي مصرعه مع 30 آخرين بغارات للتحالف العربي في الساحل الغربي.

كما قتل القائد الميداني محمد حسن السوسوة خلال مواجهات مع قوات الشرعية في محافظة البيضاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

يأتي ذلك، في وقت يشهد فيه سيطرة القوات الشرعية على قرى في مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في المنطقة.

وتتقدم قوات الشرعية، بشكل سريع بمحيط صنعاء، بعد سيطرتها على جبال القناصين، وتعتبر السيطرة على تلك الجبال خطوة استراتيجية مهمة إذ مكنت الجيش الوطني اليمني من استخدامها في استهداف مواقع المتمردين بالمدفعية.

ويأتي هذا التقدم لقوات الشرعية على الارض مدعوما بغطاء جوي من التحالف العربي.

حيث تقوم قوات التحالف العربي برصد واستهداف أي تعزيزات للمتمردين في جبهات القتال خاصة في جبهة الساحل الغربي، التي تشهد معارك عنيفة خلال الفترة الحالية.

يضيق الخناق على المتمردين في اليمن، فيلجؤون لسلاح الصواريخ في محاولة للتغطية على فشلهم في ميادين المعارك.

لكن تلك الصواريخ تبقى دليلا على صحة الاتهامات بشأن تلقيهم الدعم من إيران، لتطبيق أجندتها التخريبية في المنطقة.

فيدبو: مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر بغارة للتحالف العربي

 

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