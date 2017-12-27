مدريد تسحب شرطتها من إقليم كتالونيا

فيديو أرشيفي: كتالونيا تعلن الاستقلال ومدريد ترد







رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الإسبانية أنها بدأت عملية سحب قوة الشرطة التي أرسلتها إلى إقليم كتالونيا قبل الاستفتاء على الانفصال في تشرين الاول / أكتوبر الماضي.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية: "عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني الذين نشروا في الإقليم الشمالي الشرقي نهاية أيلول / سبتمبر سيسحبون بشكل تدريجي حتى السبت المقبل، حيث أن عملية الانسحاب بدأت الثلاثاء"، بسحب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولم يذكر المتحدث عدد أفراد الشرطة الذين نشروا، لكن صحيفة (الباييس) ذكرت أن الرقم يقترب من عشرة آلاف عنصر.وتصدرت المشاهد الصادمة لعناصر الشرطة الإسبانية وهم يستخدمون الهراوات والرصاص المطاطي لإخراج الناس من مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء، في كتالونيا.وأسفر تدخل الشرطة عن جرح 92 شخصا على الأقل، بحسب إحصائيات صادرة عن المستشفيات.وقالت السلطات في كتالونيا حينذاك: "ما يقارب الـ900 شخص تلقوا إسعافات، وبعد أسبوع، قدم ممثل الحكومة المركزية في الإقليم إنريك ميو اعتذاره عما جرى"، واصفا التعزيزات التي أحضرت من مناطق أخرى في إسبانيا بأنها "قوة احتلال".وبات الإقليم تحت حكم مدريد مباشرة منذ الـ27 تشرين الاول / أكتوبر ، عندما أعلن برلمانه الاستقلال، كما حلت حكومة إسبانيا المركزية الحكومة والبرلمان الكتالونيين، ودعت إلى انتخابات مبكرة.وفازت الأحزاب المطالبة بالانفصال بالغالبية المطلقة في البرلمان، وستسعى في الفترة المقبلة لتشكيل حكومة.