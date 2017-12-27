إصابات في هزة أرضية جديدة ضربت إيران

إصابات في هزة أرضية جديدة ضربت إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 45 شخصاً جراء هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظتي طهران والبرز غربيها الليلة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية بأن الهزة وقعت على عمق اثني عشر كم تحت سطح الأرض، وكان مركزها في منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الإدارية بين المحافظتين، على بعد سبعة عشر كم عن مدينة كرج مركز محافظة البرز و42 كم عن مركز محافظة طهران.

وأكد مدير إدارة الأزمات في محافظة البرز أن الاصابات وقعت نتيجة هرب الناس من بيوتهم لحظة شعورهم بالهزة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة شهدت مساء الأربعاء الماضي هزة أرضية أخرى تقدر قوتها بـ5.2 درجة، مما أسفر عن إصابة نحو مائة شخص وإلحاق أضرار مادية بالوحدات السكنية.

وجاء ذلك على خلفية سقوط أكثر من 530 قتيلا نتيجة زلزال مدمر ضرب غرب إيران 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

فيديو أرشيفي: هزة أرضية تضرب شمال شرق إيران

 

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