رئيس بوليفيا: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا

رئيس بوليفيا: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا
رئيس بوليفيا إيفو موراليس
رام الله - دنيا الوطن
انتقد رئيس بوليفيا إيفو موراليس بعبارات شديدة اللهجة قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، خلف الولايات المتحدة.

ووصف موراليس في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" خطوة غواتيمالا المخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن بأنها إهانة صارخة للمجتمع الدولي، بسحب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعرب رئيس بوليفيا عن أسفه لأن "بعض الحكومات تبيع كرامتها كي لا تخسر فتات من مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

إلى ذلك، ندد موراليس بقرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار، والذي اتخذ على خلفية تبني الجمعية العامة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

فيديو أرشيفي: غواتيمالا تنقل سفارتها الى القدس

 

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