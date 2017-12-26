الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الجيش المصري، مساء الثلاثاء، من احباط هجوماً على حاجز أمني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني.

وقال المصدر إن الهجوم استهدف حاجزا أمنيا بجوار قسم ثالث العريش، مركز المحافظة، موضحاً أن أربعة مسلحين من المهاجمين فروا على متن دراجتين ناريتين في أعقاب محاولة الهجوم.

ومن جهة أخرى، ضبطت قوات الجيش ربع طن من المتفجرات، خلال حملة على معاقل المسلحين جنوبي مدينة رفح، بالمحافظة ذاتها.

وتشكل الجماعات المسلحة المنتشرة في شمال سيناء، تحديا أمنيا كبيرا للسلطات المصرية، وخلال السنوات الماضية شن المسلحون هجمات على قوات الأمن والمدنيين في سيناء وخارجها، أدت إلى مقتل المئات.

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