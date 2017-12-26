المحافظ الشوا ووزير العمل يبحثان سبل دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل

رام الله - دنيا الوطن

بحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال مأمون أبو شهلا سبل دعم القطاع المصرفي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وآليات تقديم التسهيلات المصرفية له.



جاء ذلك خلال لقاء بينهما عقد في مقر سلطة النقد برام الله ، اليوم الثلاثاء، بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د.رياض أبوشحادة، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون.



وأكد الشوا استعداد سلطة النقد لبذل كافة الجهود لمساندة دور وزارة العمل وصندوق التشغيل في محاربة البطالة وتوفير فرص العمل، وحث الجهاز المصرفي على تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية ويعززمن فرص التشغيل في فلسطين.



وأشاد الشوا بالدور المميز لوزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية في العمل على الحد من البطالة والفقر في فلسطين من خلال تكثيف الجهود الوطنية لخلق فرص العمل ودعم المشاريع الريادية.



من جانبه ثمّن وزير العمل أبو شهلا جهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته وتعزيزالاقتصاد الوطني الفلسطيني.



ولفت إلى دور ذلك في مواجهة البطالة في فلسطين، سيما من خلال تحمل القطاع المصرفي لمسؤوليته الاجتماعية عبر تسهيل توفير القروض الميسرة للمشاريع الريادية والتي ستخلق فرصاً للعمل، وتخفف من أثر البطالة والفقر في مجتمعنا الفلسطيني.