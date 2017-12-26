صالح رأفت: التصعيد الإسرائيلي يضع المنطقة على فوهة بركان

رام الله - دنيا الوطن

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، من مغبة اقدام حزب الليكود والكنيست الإسرائيلي على ما يسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.



ودعا رأفت، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل والزامها بالقوانين والمعاهدات والاتفاقيات ووقف هذا الانتهاك المتعمد والصارخ لما له من تداعيات خطيرة ستدفع المنطقة بأكملها الى فوهة بركان.



وفي سياق اخر استهجن رأفت ما قام به عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "ارون حازان" من ترويع وإرهاب لأمهات الاسرى وذلك باقتحامه حافلة ذوي الاسرى والمعتقلين أثناء ذهابهم لزيارة ابنائهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال: "لو ان إسرائيل دولة ديمقراطية كما تسوق نفسها لأسقطت الحصانة عنه وعاقبته على تعديه الشنيع وغير الإنساني على العزل".



واستنكر رأفت المخطط الإسرائيلي الذي يهدف الى تغير معالم باب العمود وتهويده ومواصلة التوسع الاستيطاني الاستعماري في القدس سائر انحاء الضفة الغربية، مؤكداً على ان المساس بباب العمود هو تعدي مباشر على المورث التاريخي والحضاري والديني، وخرق اخر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.



وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تثبت زيف ادعاءات حكومة الاحتلال بانها دوله تتمسك بالسلام، وهي بذلك أقفلت الباب في وجهه عملية السلام بشكل متعمد وقصود.