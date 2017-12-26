"مراد علمدار" يستقبل الشاب الفلسطيني المصاب بمتلازمة داون "محمد الطويل"

رام الله - دنيا الوطنالتقى الممثل التركي الشهير، بطل سلسلة مسلسل وادي الذئاب، محمد نجاتي شاشماز، الملقب في الوطن العربي بـ "مراد علمدار"، بالشاب الفلسطيني المصاب بمتلازمة داون محمد الطويل.ويزور الشاب الفلسطيني، الذي تعرض للاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حالته المرضية، تركيا برفقة عائلته، حي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس ووزراءه والكثير من الشخصيات السياسية التركية.واكتسب الشاب الطويل الشهر بعد أن انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كان يعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ويعرضه للتنكيل.