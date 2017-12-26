إدارة ترامب تلوح بعقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة القدس المحلية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق العلاقات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على الهزيمة الدبلوماسية التي منيت بها واشنطن الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حين صوتت 128 دولة لصالح قرار يعتبر قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلي ملغي وباطل.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تسمها، أن الإدارة الأمريكية قررت إلغاء جميع العلاقات مع القيادة الفلسطينية رداً على حملتها ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسته بشأن القدس.



وحسب الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي يستعر غضباً بسبب عدم ارتداع الفلسطينيين وتحديداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مهاجمة ترامب وممثلته في الأمم نيكي هايلي، رغم التحذيرات التي وجهت له بشكل مباشر للكف عن الأسلوب التحريضي ضد الولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن ترامب الذي يعود إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، الثاني من كانون الثاني/يناير 2018 بعد قضاء عطلة أعياد الميلاد في منتجعه الفاخر مار-آ-لاغو في ولاية فلوريدا "سيجعل معروفاً أنه سيجمد جهوده من أجل إطلاق خطة سلام تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات" كما كان متوقعاً.



وبحسب تلك الإدعاءات فإن "القنصلية الأميركية في القدس ستكف عن التعامل مع الفلسطينيين كالهيئة الدبلوماسية الرسمية مع الفلسطينيين كما فعلت لسنوات طويلة، وستتوقف القنصلية عن استلام استفسارات سياسية واقتصادية، وسيقتصر عمل القنصلية على منح تأشيرات للزوار وللطلبة وللذي يتقدمون بطلبات من أجل العلاج الطبي".



وإلى جانب قطع المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية التي تعاني حالياً من تعقيدات عدو بسبب قوانين الكونغرس مثل قانون تايلور فورس، الذي يحظر دعم الفلسطينيين مالياً طالما أنهم يدفعون رواتب للأسر وللشهداء وللأسرى فان "الرئيس ترامب ينظر بجدية إلى قطع المساعدة المالية التي تقدمها الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا" التي تبلغ مليار دولار سنوياً، وفق الصحيفة.



ونقلت صحيفة القدس، عن مسؤول في وكالة غوث وتشغل اللاجئين (أونروا) لم تسمه، قوله، إن قرار قطع مساعدة أونروا التي تعاني كثيراً من شح الموارد المالية وارتفاع متطلبات اللاجئين في أعقاب الحروب المدمرة على غزة (2008، 2012، 2014) ستكون له تداعيات مروعة على وضع اللاجئين، خاصة وأننا لا نرى أحداً في الأفق-سواء من الأوربيين أو من الدول العربية- على استعداد لتعويض ذلك.