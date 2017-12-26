نتنياهو يخشى السقوط ويطلب دعم حاخامات "الصهيونية الدينية"

فيديو أرشيفي: نتنياهو متهم بقضايا فساد

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من حاخامات "الصهيونية الدينية" دعمه في وجه من وصفهم بالأعداء الذين يريدون إسقاط حكمه، حسب تعبيره.وقال نتنياهو في كلمة أمام الحاخامات: "أتوقع منكم كحاخامات ومن قادة المجتمع اليميني منحي غطاء"، موضحا أن "هناك من يريد إسقاطي من السلطة بشكل غير شرعي"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).يذكر أن تحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية، بشأن شبهات فساد تدور حول نتنياهو، قد قاربت على الانتهاء.وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن الشرطة قد توصي المدعي العام بتوجيه اتهام رسمي إليه، بعد خضوعه للاستجواب 7 مرات في تحقيقات حول قضيتي فساد.وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا، بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر، ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلتشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.