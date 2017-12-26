نتنياهو يخشى السقوط ويطلب دعم حاخامات "الصهيونية الدينية"

نتنياهو يخشى السقوط ويطلب دعم حاخامات "الصهيونية الدينية"
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من حاخامات "الصهيونية الدينية" دعمه في وجه من وصفهم بالأعداء الذين يريدون إسقاط حكمه، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الحاخامات: "أتوقع منكم كحاخامات ومن قادة المجتمع اليميني منحي غطاء"، موضحا أن "هناك من يريد إسقاطي من السلطة بشكل غير شرعي"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

يذكر أن تحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية، بشأن شبهات فساد تدور حول نتنياهو، قد قاربت على الانتهاء.

وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن الشرطة قد توصي المدعي العام بتوجيه اتهام رسمي إليه، بعد خضوعه للاستجواب 7 مرات في تحقيقات حول قضيتي فساد.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتنياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا، بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر، ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلتشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتنياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

فيديو أرشيفي: نتنياهو متهم بقضايا فساد
 

أخبار ذات صلة

مدريد تسحب شرطتها من إقليم كتالونيا

مدريد تسحب شرطتها من إقليم كتالونيا

إصابات في هزة أرضية جديدة ضربت إيران

إصابات في هزة أرضية جديدة ضربت إيران

بهدف التوفير.. الأمم المتحدة تقيل 131 موظفا

بهدف التوفير.. الأمم المتحدة تقيل 131 موظفا

رئيس بوليفيا: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا

رئيس بوليفيا: غواتيمالا باعت كرامتها لأمريكا

بسبب الزلازل.. تركيا تقرر نقل مدينة بأكملها

بسبب الزلازل.. تركيا تقرر نقل مدينة بأكملها

إيطاليا: انقاذ 255 شخصاً من الغرق في البحر المتوسط

إيطاليا: انقاذ 255 شخصاً من الغرق في البحر المتوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

شتم الشعب الفلسطيني

شتم الشعب الفلسطيني

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في طوباس والأغوار

الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في طوباس والأغوار

اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

أربع جرافات اسرائيلية تتوغل في اراضي المواطنين جنوب القطاع

أربع جرافات اسرائيلية تتوغل في اراضي المواطنين جنوب القطاع

العملات: لا تغير على سعر صرف الدولار

العملات: لا تغير على سعر صرف الدولار

عربي

فيديو: مصرع قيادي حوثي بغارة للتحالف العربي في الساحل الغربي

فيديو: مصرع قيادي حوثي بغارة للتحالف العربي في الساحل الغربي

مصرع 45 شخصا ما بين عسكري ومدني في هجمات بالعراق

مصرع 45 شخصا ما بين عسكري ومدني في هجمات بالعراق

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

منوعات

عهد التميمي.. أيقونة فلسطين التي استنطقت مشاهير العرب رغم الظروف

عهد التميمي.. أيقونة فلسطين التي استنطقت مشاهير العرب رغم الظروف

صدمة .. عبدالله بالخير: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا

صدمة .. عبدالله بالخير: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا

&#34;يمان&#34; طفل سوري مُعجزة.. هل يفوز بلقب The Voice Kids؟

"يمان" طفل سوري مُعجزة.. هل يفوز بلقب The Voice Kids؟

شاهد لحظة القبض على ممثلة هندية أثناء ممارستها الدعارة

شاهد لحظة القبض على ممثلة هندية أثناء ممارستها الدعارة