إيطاليا: انقاذ 255 شخصاً من الغرق في البحر المتوسط

فيديو أرشيفي: غرق لاجئين في البحر المتوسط

رام الله - دنيا الوطنقال خفر السواحل الإيطالي، الثلاثاء، إنه أنقذ 255 شخصا كانوا على متن ثلاثة مراكب في البحر الأبيض المتوسط انطلقت من ليبيا قبل أن تسوء الأحوال الجوية.وقامت منظمة "برواكتيفا أوبن أرمز" غير الحكومية، بإنقاذ زورق مطاطي كان على متنه 134 شخصا بينهم سبعة اطفال، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).ويرتقب أن ينقل من جرى إنقاذهم إلى باخرة أكواريوس التابعة لمنظمة "اس او اس ميديتيرانيه" غير الحكومية لإيصالهم الى بوزالو في صقلية.في غضون ذلك، أنقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" الأوروبية ضد مهربي البشر، ركاب مركبين آخرين.ووفق صحيفة "لاريبوبليكا"، فإن المهربين خفضوا، خصوصا بسبب سوء الأحوال الجوية شتاء، كلفة عملية العبور إلى 400 يورو للشخص الواحد مع وضع أكبر عدد ممكن من المهاجرين في الزوارق.