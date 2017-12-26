دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

فيديو: وصول دفعة جديدة من القوات التركية لقطر

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع القطرية، إن دفعةً جديدة من القوات المسلحة التركية وصلت إلى قاعدة العديد الجوية، اليوم الثلاثاء، والتي تبعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية"، وفق وكالة الأناضول التركية.وأشارت إلى انه "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بكتيبة طارق بن زياد الآلية"، منوهةً إلى أن القوات المنضمة حديثا ستباشر مع نظيرتها القطرية "تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".وأشارت إلى أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية، مبينةً أن التعاون بين البلدين يأتي "ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة".وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 حزيران/يونيو الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 كانون أول/ديسمبر 2014.كما صادق البرلمان على مشروع قانون للتعاون في تدريب قوات الأمن بالبلدين، حيث أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.