دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع القطرية، إن دفعةً جديدة من القوات المسلحة التركية وصلت إلى قاعدة العديد الجوية، اليوم الثلاثاء، والتي تبعد 30 كلم جنوب غرب الدوحة.

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية في بيان لها إنه تم "وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة والتي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية"، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأشارت إلى انه "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بكتيبة طارق بن زياد الآلية"، منوهةً إلى أن القوات المنضمة حديثا ستباشر مع نظيرتها القطرية "تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".

وأشارت إلى أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية، مبينةً أن التعاون بين البلدين يأتي "ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة". 

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 حزيران/يونيو الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.

ويأتي نشر قوات برية تركية بقطر، بعد أن صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية في قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، في 19 كانون أول/ديسمبر 2014.

كما صادق البرلمان على مشروع قانون للتعاون في تدريب قوات الأمن بالبلدين، حيث أعلنت أنقرة أن الهدف من قواتها في قطر هو تعزيز أمن المنطقة كلها.

فيديو: وصول دفعة جديدة من القوات التركية لقطر
 

أخبار ذات صلة

مصرع 45 شخصا ما بين عسكري ومدني في هجمات بالعراق

مصرع 45 شخصا ما بين عسكري ومدني في هجمات بالعراق

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

بسبب بطولة الشطرنج.. إسرائيل تطالب السعودية بتعويضات للاعبيها

بسبب بطولة الشطرنج.. إسرائيل تطالب السعودية بتعويضات للاعبيها

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

فيديو: العاهل الأردني يشارك في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

فيديو: العاهل الأردني يشارك في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

جزيرة (سواكن) السودانية.. ما علاقة تركيا وقطر ومصر بها؟

جزيرة (سواكن) السودانية.. ما علاقة تركيا وقطر ومصر بها؟

التعليقات

الدنيا حكايات

شتم الشعب الفلسطيني

شتم الشعب الفلسطيني

شؤون فلسطينية

اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

أربع جرافات اسرائيلية تتوغل في اراضي المواطنين جنوب القطاع

أربع جرافات اسرائيلية تتوغل في اراضي المواطنين جنوب القطاع

العملات: لا تغير على سعر صرف الدولار

العملات: لا تغير على سعر صرف الدولار

أكثر من 600 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ قرار ترامب

أكثر من 600 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ قرار ترامب

عربي

مصرع 45 شخصا ما بين عسكري ومدني في هجمات بالعراق

مصرع 45 شخصا ما بين عسكري ومدني في هجمات بالعراق

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

منوعات

عهد التميمي.. أيقونة فلسطين التي استنطقت مشاهير العرب رغم الظروف

عهد التميمي.. أيقونة فلسطين التي استنطقت مشاهير العرب رغم الظروف

بعد 94 عاما من وفاته الغامضة ..استخراج رفات سيد درويش

بعد 94 عاما من وفاته الغامضة ..استخراج رفات سيد درويش

هجوم لاذع على أريج خضور بسبب فستانها الضيق جداً

هجوم لاذع على أريج خضور بسبب فستانها الضيق جداً

أحلام تُعاير شيرين رضا بترك عمرو دياب لها.. وتتوعد:&#34;أود تنتيفها&#34;

أحلام تُعاير شيرين رضا بترك عمرو دياب لها.. وتتوعد:"أود تنتيفها"