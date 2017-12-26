إسرائيل تسعى لحظر أسهم شركات العملة الرقمية

إسرائيل تسعى لحظر أسهم شركات العملة الرقمية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، إنها تسعى لحظر تداول أسهم الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية من بورصة تل أبيب، لحين تشريع وتنظيم مثل هذه التداولات.

وقال رئيس الهيئة شموئيل هاوزر الاثنين، إنه سيتم طرح هذا الاقتراح على مجلس هيئة الأوراق المالية خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.

وأضاف هاوز: "طالما لا يوجد إطار تشريعي، سنقوم بمنع الشركات التي تستند تجارتها بالأساس على العملات الرقمية من تداول أسهمها في البورصة".

وأشار هاوز، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك إانه "سيتم تعليق أنشطة الشركات الموجودة بالفعل، والتي تتم معظم أنشطتها عبر عملة (بتكوين) الرقمية.

وأضاف: "سنقوم بذلك حتى نجد إطاراً تنظيماً مناسباً لهذه التجارة" مؤكداً وجوب القيام بذلك "لان الجمهور ليس محمياً فيما يتعلق بتداول العملة الرقمية".

ارتفعت قيمة بتكوين 15 ضعفاً منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهو ما يثير قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين، الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العملات والبورصة.

عانت بتكوين الجمعة من هبوط كبير، حيث تراجعت 20% لتصل إلى إقل من 13 ألف دولار أميركي، وبحلول الثلاثاء، استعادت العملة الرقمية بعضاً من قيمتها وتجاوزت 15 ألف دولار أميركي.

وقال هاوزر الاثنين: "أعتقد أن أسعار البتكوين فقاعة، لا أحد يعلم ماذا وراءها".

وتجري تبادلات بتكوين التي انطلقت في 2009 على الإنترنت بدون إطار تنظيمي، خلافاً للدولار أو اليورو، وليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد، وتتم الدفعات بلا وسطاء، ولا تتطلب تقديم معلومات شخصية.

أرشيفي: ما هو مستقبل العملة الرقمية بتكوين
 

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