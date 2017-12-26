مسؤول إسرائيلي يطالب بعودة الغزيين للعمل داخل إسرائيل

مسؤول إسرائيلي يطالب بعودة الغزيين للعمل داخل إسرائيل
زعيم حزب العمل - آفي غباي
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، الثلاثاء، بأن تسمح الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة بالعمل في إسرائيل.

ونقلت صحيفة (هآرتس) العبرية، عن غباي قوله خلال جولة لمستوطنات غلاف غزة، إن عودة عمال غزة للعمل في إسرائيل "تأتي كجزء من المفاوضات على إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".

وأضاف غباي: "تشغيل العمال الفلسطينيين من غزة في إسرائيل غير مرفوض من قبل المنظومة الأمنية، لكن الحكومة تخاف من ذلك".

وتابع غباي: "الأمر سيكون خيراً بالنسبة لنا وللفلسطينيين إذا تم السماح لعمال غزة بالعمل، وسيساعد في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، كما سيساعدنا في استعادة جنودنا المحتجرين لدى حركة حماس والإفراج عن الجثث".

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