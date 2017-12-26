بسبب بطولة الشطرنج.. إسرائيل تطالب السعودية بتعويضات للاعبيها

بسبب بطولة الشطرنج.. إسرائيل تطالب السعودية بتعويضات للاعبيها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد الشطرنج الإسرائيلي، الثلاثاء، بتعويض مالي من السعودية بعد رفضها منح تأشيرات دخول للاعبين إسرائيليين للمشاركة في مسابقة الشطرنج الدولية، التي انطلقت في المملكة اليوم.

وقال ليور ايزنبرج، المتحدث باسم اتحاد الشطرنج في إسرائيل، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية: "نريد أن نعوض اللاعبين عن حقيقة أنهم تضرروا مهنياً، وبسبب الظروف الاقتصادية".

وأضاف ايزنبورج: أن اتحاده يطالب اتحاد الشطرنج العالمي "فوراً" بالغاء المسابقات المستقبلية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "إنهم ينظمون بطولات عالمية دون السماح للاعبينا باللعب، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وقال المنظمون: إن بطولة الملك سلمان الدولية للشطرنج التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج، تستضيف 236 لاعباً يمثلون 70 دولة، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوني دولار.

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