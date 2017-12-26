وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الياباني، تارو كونو، اليوم الثلاثاء المستجدات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، والحرب على (الإرهاب)، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.



وأكد الوزيران، نجاعة الآليات المؤسساتية التي يعتمدها البلدان لتعميق العلاقات وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وشددا على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بفتح آفاق أوسع للتعاون، بما ينعكس إيجاباً على البلدين ومصالحهما، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.



وبحث الوزيران تبعات القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، حيث أكد الصفدي موقف المملكة، الذي يعتبر القرار خرقاً للقرارات والشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يقرر مصيرها عبر المفاوضات المباشرة، ووفق القرارات الدولية ذات الصِّلة.



وأكد وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تعتبر أي إجراءات أحادية، تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض حقائق جديدة على الأرض باطلة ولاغية.



ووضع الصفدي الوزير الياباني بصورة الجهود التي تبذلها المملكة؛ لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، مشيراً إلى تأكيد الوصي على المقدسات جلالة الملك عبد الله الثاني أن للمسلمين والمسيحيين في القدس حقاً أبدياً.



وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإطلاق جهود جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.



وأكد وزير خارجية اليابان على أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس، وأن اليابان تعتبر القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن يحسم مصيرها عبر التفاوض المباشر، مؤكداً دعم حل الدولتين وضرورة تفعيل الجهود لتحقيقه.



وثمن الوزير الياباني جهود جلالة الملك ودور المملكة الرئيس في جهود بناء السلام والأمن والاستقرار، وتكريس ثقافة السلام واحترام الآخر.



وثمن أيضاً الدور الكبير للمملكة في استقبال اللاجئين السوريين ومساعدتهم.



وأكد الصفدي، تثمين المملكة لمواقف اليابان المساندة لها، والدعم الاقتصادي الذي تقدمه لرفد مسيرة التنمية.



وشدد على أن الأردن، يرحب بجهود اليابان المساعدة في معالجة قضايا المنطقة، ويدعم جهودها الإيجابية المستمرة لتحقيق التنمية والسلام.