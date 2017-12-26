جزيرة (سواكن) السودانية.. ما علاقة تركيا وقطر ومصر بها؟

فيديو أرشيفي: أردوغان يزور جزيرة "سواكن" في البحر الأحمر

رام الله - دنيا الوطنحصلت تركيا، أمس الاثنين 25 كانون الأول/ ديسمبر، حق إدارة جزيرة "سواكن" السودانية، لإعادة تأهيلها لتصبح مدينة سياحية مهمة على البحر الأحمر.ولكن كثيرين ربما يسمعون للمرة الأولى عن تلك الجزيرة، التي تبعد نحو 70 كم عن بورتسودان، التي تحتوي على الميناء الرئيسي في السودان حالياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ولمعرفة قصة تلك الجزيرة، ينبغي عليك معرفة مجموعة من الحقائق، التي ترسم لك أبعاد القصة الكاملة حول تلك الجزيرة.الطبيعةتمتلك "سواكن" موقعاً استراتيجيا مهما، فهي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، شرقي السودان، وتعد جزيرة محمية، حيث إنها تقع وسط مدينة سواكن، وبها طريق واضح من سواكن إلى جدة.وتعد سواكن "جزيرة مرجانية"، انهارت منازلها وعمرانها، وتحولت إلى أطلال وحجارة، تحكي ثراء تاريخ غابر ودارس.دخول جزيرة "سواكن" داخل لسان بحري، جعلها ميناء استراتيجياً مهماً.تاريخ وأساطيرارتبط دوما تاريخ "سواكن" بالأساطير والخرافات، حيث أشارت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إلى أن الكثيرين ربطوا سر التسمية إلى كلمة "سجون"، حيث كانت سجناً لكل من "الإنس والجن" في عهد النبي سليمان وبلقيس ملكة (سبأ).ولكن البعض، أشار إلى أن التسمية ترجع إلى "سوا- جن"، حيث إنهم رأوا أن مبانيها الضخمة لا يمكن أن يبنيها إلا الجن.كما كان يتداول الكثيرون أحاديث عن أساطير عديدة مرتبطة بالجزيرة، حول الحيوانات الخاصة بها، وامتلاكها قدرات خارقة.عاصمة عثمانيةباتت "سواكن" عاصمة للدولة العثمانية في الحبشة منذ عام 1517، بعدما غزاها السلطان سليم الأول، ثم انضمت في وقت لاحق إلى ولاية "الحجاز"، خاصة وأن الطريق البحري إلى جدة، كان هو طريق الحج الرئيس لمعظم القارة الأفريقية.ثم تم ضم الجزيرة إلى مصر، خلال فترة حكم محمد علي، بمقابل مادي وجزية، ثم تم ضمها فيما بعد إلى الخديو إسماعيل في مصر بمقابل مادي يمنحه للسلطنة العثمانية، ولكن تم إهمال الجزيرة خلال الاحتلال البريطاني، على إثر فشل الثورة المهدية عام 1899، بزعم أن ميناءها لا يصلح للسفن الكبيرة.دور قطريبدو أن تطوير "سواكن" والاستفادة منها جعل عدداً من الدول، تسعى لاستغلالها، خاصة وأن موقعها استراتيجي بصورة كبيرة على البحر الأحمر.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن قطر، تقدمت بطلب إلى الحكومة السودانية لإدارة "سواكن".ووعدت الدوحة بإنشاء ميناء جديد بها، تجعله منافساً لبورت سودان، وكافة الموانئ على البحر الأحمر.ولكن الحكومة السودانية لم توافق على الطلب القطري، ومنحت حق الإدارة أخيراً إلى الحكومة التركية، والرئيس رجب طيب أردوغان، لتعود الجزيرة إلى الحكم العثماني مجدداً.