فيديو: مزهر: المصالحة تواجه أزمة حقيقة وثلاث عقبات تعترض طريقها

فيديو: لقاء القيادي في الجبهة الشعبية "جميل مزهر"

خاص دنيا الوطن - أحمد جلالأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، أن المصالحة الفلسطينية تتعثر، وهناك عقبات جدية تقف أمامها، لافتاً إلى أن المطلوب تحرك شعبي وجماهيري لإنجاز المصالحة، ومواجهة كافة التحديات التي تعيق إنهاء الانقسام.وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المطلوب فلسطينياً رفع الإجراءات عن قطاع غزة وتسهيل مهام الحكومة في القطاع، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس خاصة اتفاق 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والعمل على تطبيق اتفاق 2011.وأوضح مزهر، أن اللجنة الفصائلية الوطنية، ستبدأ خلال الأيام المقبلة بالتحرك على المستوى الشعبي والجماهيري لإنقاذ المصالحة، والوقوف في وجه كل الجهات التي تعيق طريقها، باعتبارها السبيل لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.وأشار إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى توحيد صفوفهم، وإلى استراتيجية وطنية موحدة، مشدداً على أن المصالحة تواجه ثلاث عقبات رئيسية في الوقت الراهن هي: "الإجراءات على غزة وملف جباية الضرائب وملف الموظفين"، لافتاً إلى أن تلك العقبات تمثل أزمات حقيقية، تعترض طريق المصالحة.ونوه إلى أن المطلوب، أن تعمل جميع الأطراف على تذليل العقبات؛ لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن.