الإعلام تدعو إلى اعتبار (الليكود) حزبًا إرهابيًا

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت وزارة الإعلام مطالبات قيادات حزب (الليكود) الإسرائيلي الحاكم، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو بإعادة احتلال محافظات الضفة، واتخاذ قرار حول ما تسميه "سيادة إسرائيل على الضفة الغربية"، يأتي تحت غطاء الإدارة الأمريكية وتصريحاتها بخصوص القدس العاصمة في الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وهي دعوات نأخذها على محمل الجد، وتستوجب تحركًا عالميًا لحماية أبناء شعبنا من الإرهاب.



وأكدت الوزارة، أن توقيع 900 من قيادات الحزب على مشروع لسن قانون "الضم" يثبت الحاجة إلى اعتبار (اللكيود) حزبًا إرهابيًا، ووضعه على لائحة الإرهاب العالمية، وملاحقة قياداته في المحكمة الجنائية الدولية.



وذكرت الوزارة المجتمع الدولي، أن هذا السياق من الأفعال والتصريحات، ومنها الهجوم من عضو الكنيست الليكودي المدعو "أورن حزان" على حافلة ذوي الأسرى وتهديده وشتمه لهم، يثبت مدى التطرف الذي يسكن عقلية الاحتلال بمختلف مستوياته.



وأكدت، أن عقلية قطاع الطرق التي يمارسها حزب (الليكود) الحاكم في كيان الاحتلال، تدلل أن "إسرائيل" بيئة حاضنة لكل المحرضين والمتطرفين، الذين يمارسون جرائمهم في وضح النهار، ويحولون أطفالنا إلى هدف لعنصريتهم.



وقالت الوزارة: "لا عجب أن تخرج كل تلك التصرفات الإرهابية عن شخصيات رسمية وحكومية وبرلمانية "إسرائيلية"، صادقت على العديد من القوانين العنصرية، وشرعنت جرائم القتل التي يمارسها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".



وأكدت وزارة الاعلام، أن بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الهجوم الذي نفذه "حزان" لا يرقى إلى مستوى خطورة الحدث، ولم يطالب بمحاسبة المعتدي الذي يمثل جهة برلمانية في كيان يتشدق بالديمقراطية.



ودعت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم، وأعضاء البرلمانات للضغط على الكيان الإسرائيلي، ومحاسبته على جرائمه وقوانينه العنصرية، التي توفر البيئة الحاضنة للتطرف والإرهاب؛ وتحث الأطر الساهرة على قيم الحرية وحقوق الانسان، لإعتبار حزب (الليكود) الإسرائيلي حزباً إرهابياً، وملاحقة المدعو "حزان" في كافة المحافل الدولية.



وطالبت الوزارة الإدارة الامريكية بوقفة مع الذات، لأن خطابها المنقلب على الشرعية الدولية، وانحيازها الأعمي لصالح الاحتلال، يوفر الغطاء لهذا الكيان، الذي يمارس كل أشكال الشذوذ عن المنظومة الدولية.