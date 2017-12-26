فيديو: نافذ عزام: إسرائيل تسعى لفرض الحرب في غزة

فيديو: نافذ عزام: إسرائيل تسعى لفرض الحرب في غزة
القيادي في الجهاد الإسلامي - نافذ عزام
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام: إن حركته لم تتلقَ أي دعوة للمشاركة في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقدها خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن حركته تدعم أي دعوات وتحركات، فيما يتعلق بملف مدينة القدس.

وأوضح عزام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المطلوب تكثيف المساعي الفلسطينية لإرسال رسالة فلسطينية واضحة، تؤكد على أنه لا يمكن للفلسطينيين، أن يقبلوا بالتنازل عن حقوقهم مقابل المساعدات الأمريكية.

وأضاف: "سواء شاركنا أو لم نشارك في جلسة المجلس المركزي، فإن اتصالاتنا مستمرة مع كل الأطراف من أجل تقوية الوضع الفلسطيني الداخلي، وليعبر الشعب عن رفضه لمنطق الابتزاز والغطرسة الذي تحاول أمريكا فرضه على العالم"، مشدداً على أن الأهم هو وجود موقف فلسطيني موحد لدعم القدس.

وحول الاتهامات الموجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحركة الجهاد الإسلامي، أشار عزام، إلى أن إسرائيل تفرض الحرب على الشعب الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي هو من ينكل بالناس والعالم كله رأى أمس ما حدث بأهالي الأسرى"، متابعاً: "نحن كفلسطينيين ندافع عن أنفسنا أمام الاحتلال الإسرائيلي".

فيديو: لقاء "دنيا الوطن" مع القيادي نافذ عزام
 

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