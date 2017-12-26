محافظ سلطة النقد يبحث مع وزير العمل دعم القطاع المصرفي

محافظ سلطة النقد يبحث مع وزير العمل دعم القطاع المصرفي
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، في مقر سلطة النقد برام الله اليوم، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال السيد مأمون أبو شهلا والوفد المرافق له، بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د. رياض أبو شحادة، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد السيد علي فرعون.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل دعم القطاع المصرفي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وآليات تقديم التسهيلات المصرفية له.

من جانبه، أكد المحافظ على استعداد سلطة النقد لبذل كافة الجهود لمساندة دور وزارة العمل وصندوق التشغيل في محاربة البطالة وتوفير فرص العمل، وحث الجهاز المصرفي على تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، ويعزز من فرص التشغيل في فلسطين.

وأشاد الشوا بالدور المميز لوزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية في العمل على الحد من البطالة والفقر في فلسطين من خلال تكثيف الجهود الوطنية لخلق فرص العمل ودعم المشاريع الريادية.

من جانبه، ثمّن وزير العمل جهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته وتعزيزالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى دور ذلك في مواجهة البطالة في فلسطين، لاسيما من خلال تحمل القطاع المصرفي لمسؤوليته الاجتماعية عبر تسهيل توفير القروض الميسرة للمشاريع الريادية، والتي ستخلق فرصاً للعمل، وتخفف من أثر البطالة والفقر في مجتمعنا الفلسطيني.

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