فيديو: مارس المقبل ..مؤتمر عالمى لإعادة إعمار بنغازي

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد مؤتمر دولي خاص بإعادة إعمار مدينة بنغازي الليبية في آذار/ مارس المقبل، بحسب ما أعلنته السلطات الليبية اليوم الثلاثاء.وأفادت وكالة (رويترز) بأن الفعالية التي تحمل تسمية "المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي" ستعقد في 19-21 آذار/ مارس المقبل، وسيعقد المعرض لستة أيام في الشهر نفسه.ونشرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي على موقعها إشعاراً بخصوص المؤتمر المقبل، ومن بين منظميه الغرفة نفسها، ومجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، ومصرف ليبيا المركزي، وجامعة وبلدية بنغازي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وترى (رويترز) في هذا المؤتمر مؤشراً على رغبة سلطات شرق ليبيا في إظهار أن الوضع في ثاني أكبر مدن البلاد يعود إلى طبيعته، بعد إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر (المدعوم من قبل مجلس النواب) في تموز/ يوليو الماضي عن انتهاء عملية عسكرية ضد مسلحين إسلاميين في المدينة، بعد ثلاث سنوات من القتال المدمر.