بالفيديو: الجهاد الإسلامي تنظم مؤتمر "القدس عاصمتنا الأبدية"

بالفيديو: الجهاد الإسلامي تنظم مؤتمر "القدس عاصمتنا الأبدية"
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
نظمت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر لنصرة مدينة القدس عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالمدينة عاصمةً لدولة الاحتلال.

وشارك في المؤتمر، الذي حمل عنوان "القدس عاصمتنا الأبدية"، عدداً من قيادات الفصائل الفلسطينية، ومناصرين للقضية الفلسطينية من عدد من الدول الإسلامية والعربية، فيما قدم المؤتمر جملة من التوصيات لتفعيل نصرة القدس دولياً.

وأكد المشاركون، على ضرورة الحشد الشعبي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، ومقاومة الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، ونصرة القدس والمسجد الأقصى في ظل ما تتعرض له المدينة من محاولات للتهويد وسرقة تراثها وتاريخها الممتد عبر السنين.

فيديو: مؤتمر حركة الجهاد الإسلامي "القدس عاصمتنا الأبدية"
 



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