انهيار نفق بأفغانستان يودي بحياة خمسة أشخاص

انهيار نفق بأفغانستان يودي بحياة خمسة أشخاص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن خمسة من عمال مناجم الفحم مصرعهم اليوم الثلاثاء، جراء انهيار نفق بولاية سمنكان شمالي أفغانستان، بحسب ما أعلنه مسؤول أفغاني.

وأكد رئيس منطقة دار الصوف محمد علي حساني أنه تم إنقاذ أربعة عمال آخرين في أعقاب انهيار النفق الذي يبلغ طوله 800 متر، وأن عاملا آخر لا يزال في عداد المفقودين، بحسب ما جاء على موقع اخبار مصر نقلا عن موقع وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وأوضح حساني أن المنجم، حاله مثل حال العديد من المناجم الموجودة في المناطق الريفية الأفغانية تم حفره دون مراعاة معايير السلامة، مشيرا إلى أن العاملين فيه فقراء  ليس أمامهم سبل أخرى لكسب الرزق.

فيديو ارشيفي: انهيار منجم للفحم في أفغانستان يخلف 11 قتيلاً

 

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