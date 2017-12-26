الحوثيون ينشرون القناصة في محيط الحيمة بتعز

الحوثيون ينشرون القناصة في محيط الحيمة بتعز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، في نشر القناصة في محيط الحيمة بمحافظة تعز اليمنية، بعد أن منع الأهالي عناصر الجماعة من اقتحام المنطقة، لاعتقال قيادات في حزب المؤتمر الشعبي رفضوا إعلان الولاء للحوثي.

هذا ومنعت جماعات الحوثي منعت دخول السيارات إلى المنطقة، كما استهدفت المدنيين الذين لم يرضخوا لمطالبهم وينزحوا خارج المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومارست جماعة الحوثي بحق آلاف الأسر في ريف تعز ومنطقة الحيمة بمديرية التعزية شمالي المحافظة التهجير القسري والنزوح الجماعي، جراء القصف والحصار المتواصل.

ودفع الحوثيون، الذين يستخدمون الدبابات والمدفعية الثقيلة في عملية القصف، بالمزيد من التعزيزات الجديدة إلى أطراف منطقة الحمية وجبال العكد والحصن.

وأسفر نشر القناصة عن أسفر مقتل طفل وإصابة رجل وامرأة، الاثنين، بينما لم يتمكن المدنيون من إسعاف المصابين بسبب الحصار المفروض على المنطقة.

وفي المقابل شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غارتين على مواقع لجماعات الحوثيين بالمنطقة ليل الاثنين، وعاودت الثلاثاء استهداف تجمعات و تعزيزات المتمردين.

يذكر أن مواجهات بين الحوثيين والأهالي مستمرة منذ ستة أيام، أثر رفض قيادات حزب المؤتمر في الحيمة حضور اجتماع يعلن الولاء لجماعة الحوثي.

فيديو ارشيفي: قناصة الحوثي ينتشرون في تعز ويمنعون وصول المساعدات

 

أخبار ذات صلة

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

بسبب بطولة الشطرنج.. إسرائيل تطالب السعودية بتعويضات للاعبيها

بسبب بطولة الشطرنج.. إسرائيل تطالب السعودية بتعويضات للاعبيها

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

فيديو: العاهل الأردني يشارك في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

فيديو: العاهل الأردني يشارك في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

جزيرة (سواكن) السودانية.. ما علاقة تركيا وقطر ومصر بها؟

جزيرة (سواكن) السودانية.. ما علاقة تركيا وقطر ومصر بها؟

التعليقات

الدنيا حكايات

شتم الشعب الفلسطيني

شتم الشعب الفلسطيني

شؤون فلسطينية

المحافظ الشوا ووزير العمل يبحثان سبل دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل

المحافظ الشوا ووزير العمل يبحثان سبل دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل

صالح رأفت: التصعيد الإسرائيلي يضع المنطقة على فوهة بركان

صالح رأفت: التصعيد الإسرائيلي يضع المنطقة على فوهة بركان

&#34;مراد علمدار&#34; يستقبل الشاب الفلسطيني المصاب بمتلازمة داون &#34;محمد الطويل&#34;

"مراد علمدار" يستقبل الشاب الفلسطيني المصاب بمتلازمة داون "محمد الطويل"

صور: قسم الصحة بمعبر أبو سالم يضبط كمية من المواد المخدرة

صور: قسم الصحة بمعبر أبو سالم يضبط كمية من المواد المخدرة

عربي

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

الجيش المصري يحبط محاولة الهجوم على كمين أمني بسيناء

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

دفعة جديدة من القوات التركية تصل إلى قطر

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

وزيرا الخارجية الأردني والياباني يبحثان تطورات إعلان ترامب بشأن القدس

فيديو: مارس المقبل.. مؤتمر عالمى لإعادة إعمار بنغازي

فيديو: مارس المقبل.. مؤتمر عالمى لإعادة إعمار بنغازي

منوعات

عهد التميمي.. أيقونة فلسطين التي استنطقت مشاهير العرب رغم الظروف

عهد التميمي.. أيقونة فلسطين التي استنطقت مشاهير العرب رغم الظروف

بعد 94 عاما من وفاته الغامضة ..استخراج رفات سيد درويش

بعد 94 عاما من وفاته الغامضة ..استخراج رفات سيد درويش

هجوم لاذع على أريج خضور بسبب فستانها الضيق جداً

هجوم لاذع على أريج خضور بسبب فستانها الضيق جداً

أحلام تُعاير شيرين رضا بترك عمرو دياب لها.. وتتوعد:&#34;أود تنتيفها&#34;

أحلام تُعاير شيرين رضا بترك عمرو دياب لها.. وتتوعد:"أود تنتيفها"