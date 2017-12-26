الحوثيون ينشرون القناصة في محيط الحيمة بتعز

فيديو ارشيفي: قناصة الحوثي ينتشرون في تعز ويمنعون وصول المساعدات

رام الله - دنيا الوطنتستمر جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، في نشر القناصة في محيط الحيمة بمحافظة تعز اليمنية، بعد أن منع الأهالي عناصر الجماعة من اقتحام المنطقة، لاعتقال قيادات في حزب المؤتمر الشعبي رفضوا إعلان الولاء للحوثي.هذا ومنعت جماعات الحوثي منعت دخول السيارات إلى المنطقة، كما استهدفت المدنيين الذين لم يرضخوا لمطالبهم وينزحوا خارج المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ومارست جماعة الحوثي بحق آلاف الأسر في ريف تعز ومنطقة الحيمة بمديرية التعزية شمالي المحافظة التهجير القسري والنزوح الجماعي، جراء القصف والحصار المتواصل.ودفع الحوثيون، الذين يستخدمون الدبابات والمدفعية الثقيلة في عملية القصف، بالمزيد من التعزيزات الجديدة إلى أطراف منطقة الحمية وجبال العكد والحصن.وأسفر نشر القناصة عن أسفر مقتل طفل وإصابة رجل وامرأة، الاثنين، بينما لم يتمكن المدنيون من إسعاف المصابين بسبب الحصار المفروض على المنطقة.وفي المقابل شنت مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، غارتين على مواقع لجماعات الحوثيين بالمنطقة ليل الاثنين، وعاودت الثلاثاء استهداف تجمعات و تعزيزات المتمردين.يذكر أن مواجهات بين الحوثيين والأهالي مستمرة منذ ستة أيام، أثر رفض قيادات حزب المؤتمر في الحيمة حضور اجتماع يعلن الولاء لجماعة الحوثي.