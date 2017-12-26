انقاذ 255 مهاجرا في البحر الابيض المتوسط

فيديو أرشيفي: عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

رام الله - دنيا الوطنأنقذت سفينتان ليل الاثنين / الثلاثاء 255 شخصاً كانوا في ثلاثة مراكب في البحر الابيض المتوسط انطلقت من ليبيا قبل ان تسوء الاحوال الجوية، حسبما أعلن خفر السواحل في ايطاليا.وانقذت منظمة "برواكتيفا اوبن ارمز" غير الحكومية زورقا مطاطيا كان على متنه 134 شخصا بينهم سبعة اطفال، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وسينقل هؤلاء الى باخرة اكواريوس التابعة لمنظمة "اس او اس ميديتيرانيه" غير الحكومية لايصالهم الى بوزالو في صقلية.كما انقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" الاوروبية ضد مهربي البشر، ركاب مركبين آخرين.وبحسب صحيفة "لاريبوبليكا" فان المهربين خفضوا، خصوصا بسبب سوء الاحوال الجوية شتاء، كلفة عملية العبور الى 400 يورو للشخص الواحد مع وضع اكبر عدد ممكن من المهاجرين في الزوارق.