اليابان تدعو لقمة ثلاثية تجمع الرئيس عباس ونتنياهو وكوشنير

اليابان تدعو لقمة ثلاثية تجمع الرئيس عباس ونتنياهو وكوشنير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع "واللاه" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن دعوة قدمها وزير الخارجية الياباني تارو كونو، لعقد لقاء مشترك بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام جاريد كوشنير، في مدينة طوكيو.

وبحسب (واللا) العبري، فإن اليابان ومن خلال الدعوة تعمل لإعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مائدة المفاوضات بمبادرة من رئيس الوزراء الياباني.

وأكد الموقع، أن وزير الخارجية الياباني، خلال جولته التي شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، دعا القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضرورة إحياء المفاوضات على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967.

وكان وزير الخارجية الياباني قد صرح في وقت سابق خلال زيارته، بأن اليابان ستبذل جهوداً لبناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات.

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