شرطة الخليل تضبط مركبة سُرقت من شركة غرغور برام الله

شرطة الخليل تضبط مركبة سُرقت من شركة غرغور برام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء  وبالتنسيق مع المباحث العامة بشرطة رام الله  مركبة مرسيدس موديل 2017 سرقت من شركة غرغور برام الله .

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بأن الشرطة  في رام  الله قد تلقت شكوى من قبل الشركة مفادها قيام مجهول بسرقة مركبة مرسيدس موديل 2017 من مقر الشركة برام الله قبل عدة ايام  . على إثرها باشرت المباحث العامة في  ورام الله والخليل  إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الفاعل .

وأضاف ارزيقات بأن المباحث العامة في الخليل قد تلقت معلومات تشير بوجود هذه المركبة في بلدة حلحول , حيث تحركت دورية الشرطة للمكان وقامت لدى وصولها بضبط المركبة في منطقة أرنبة وهي منطقة نائية بعيدة عن التجمعات السكانية والطرق الرئيسية.

كما وسلمت الشرطة المركبة لفرع الشركة , فيما تمكنت المباحث العامة في محافظة رام الله من إلقاء القبض على المشتبه به بسرقة المركبة وتوقيفه.

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