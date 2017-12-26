مصرع مواطنة (85 عاماً) دهساً بحادث سير في نابلس

رام الله - دنيا الوطن

لقيت المواطنه رحمة عبد الفتاح فتوح (85 عاماً) من سكان عقربا جنوب شرق نابلس مصرعها دهساً في حادث سير وقع في البلدة صباح اليوم .



واوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بان المواطنة ادخلت للمشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس صباح اليوم بعد إصابتها في حادث سير دهس بشاحنة ووصفت إصابتها بالخطيرة وقد أعلن الأطباء عن وفاتها مساء اليوم.



وأضاف ارزيقات، بأن خبراء الحوادث بشرطة المرور، باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث فيما تم توقيف السائق لحين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.