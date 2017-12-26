العراق: سنصعد رسمياً وشعبياً رفضاً لإعلان ترامب بشأن القدس

العراق: سنصعد رسمياً وشعبياً رفضاً لإعلان ترامب بشأن القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد همام حمودي نائب رئيس البرلمان العراقي، أن العراق سيصعد رسمياً وشعبياً احتجاجاته ضد إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرا أن القدس ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، بل قضية الأمة كلها، وأن العراق سيدعم بكل السبل الشعب الفلسطيني البطل.

ودعا حمودي إلى تطوير العلاقات تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات بين مجلس النواب العراقي والمجلسين الوطني والتشريعي الفلسطينيين.

وفيما يخص فلسطينيي العراق، أكد أن حقوقهم ومكتسباتهم لن تمس، بل ستكون أفضل على صعيد التطبيق، وأنه سيتم تدارك الهفوة القانونية التي حصلت بشكل غير مقصود عبر ملحق قانوني خاص بفلسطينيي العراق سريعا، وسيستمر الفلسطينيون في التمتع بحقوقهم كما كانت.

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