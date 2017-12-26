"فلسطين، القدس، أردوغان".. أسماء لثلاثة أشبال في حديقة حيوانات برفح

فيديو: أسماء ثلاثة أشبال في رفح "فلسطين، القدس، أردوغان"

خاص دنيا الوطنشهدت حديقة في قطاع غزة، ولادة ثلاثة أشبال من الأسود، أقدم صاحب الحديقة على تسميتهم بـ "القدس، فلسطين، رجب طيب، أردوغان"، وذلك في إطار تضامنه مع المدينة المقدسة ورفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال صاحب الحديقة، محمد جمعة، لـ "دنيا الوطن"، إنه أطلق تلك الأسماء على الأشبال الثلاثة نظراً للظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة وقرار ترامب الأخير، معرباً عن أمنيته بأن تتمكن الحديقة من الاحتفاظ بالأشبال بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.وأوضح جمعة، أنه في حال استمرت الظروف الاقتصادية على ذات الحال، فإن إدارة الحديقة ستكون مضطرة لبييع تلك الأشبال، داعياً رئيس الوزراء لزيارة تضامنية للحديقة في أي وقت يزور به قطاع غزة.وأشار إلى أنه أهدى الشبل الذي يحمل اسم "أردوغان" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لمواقفه مع مدينة القدس والقضية الفلسطينية.