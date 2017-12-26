الحبس سنتين ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الحبس سنتين ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي عواطف عبد الغني، واستنادا الى البينات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم ( ع.ع) من محافظة الخليل بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمواد 326 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف، علما انه كان قد حكم بالحبس مدة سنة في محكمة بداية الخليل.

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة، ومثل النيابة العامة في هذه الجلسة وكيل نيابة الاستئناف الاستاذ عبد الرحمن حسين.

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