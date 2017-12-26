أبو عبيدة لـ"إسرائيل": لتكن لديكم الجرأة على فتح ملف أسراكم

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن الاحتلال الإسرائيلي أدخل جنوده بغزة في معركة وتركوهم للمجهول بدلاً من المواجهة الحقيقية والتصرف بشرف ورجولة.



وأوضح أبو عبيدة، في تغريدات له عبر تويتر، أن الاحتلال اختار طريق الجبناء تنصلاً من مسؤولياته وهروباً من دفع الثمن، لافتاً إلى أن القسام تطمئن الأسرى وعائلاتهم بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة.



وأضاف: "بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالاً صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".