القواسمي ينفي طلب السعودية من الرئيس عباس التنحي أو القبول بأفكار ترامب

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، الناطق باسمها، أسامة القواسمي: إن كل التقارير التي تتحدث عن ضغط سعودي على الرئيس محمود عباس للاستقالة أو الموافقة على أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير صحيحة بالمطلق.



وأوضح القواسمي، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، أن الحقيقة تكمن في أن اللقاء الأخير بين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان كان إيجابياً وداعماً للموقف الفلسطيني تماماً، مطالباً الجميع بتوخي الحذر في نقل الأخبار.