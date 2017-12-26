فتح تدعو لقطع العلاقات مع من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

فتح تدعو لقطع العلاقات مع من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دول العالمين العربي والإسلامي للتعامل مع الدول التي تغير موقفها من القدس على شكل الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها معاملة تجعلها تشعر بخسارة كافة حظوظها وعلاقاتها مع العرب والمسلمين.

وقال المتحدث باسم حركة (فتح) د. جمال نزال في تصريح صحافي رداً على توجهات غواتيمالا لنقل سفارتها للقدس اعترافاً بها كعاصمة لإسرائيل: إن المطلوب من الدول العربية أن تجعل المتطاولين على مكانتنا الحضارية وحقوقنا السياسية، يدفعون ثمناً باهظاً، مضفاً علينا التعامل مع القدس "كمسألة شرف" لا يجوز التغاضي عنه أو مهادنة المتطاولين عليه.

وحذر نزال من الإغراءات والضغوط التي تتعرض لها دول معينة؛ لتغيير سياستها نحو القدس، علماً بأن إسرائيل في حملة خاسئة لتغيير مواقف الدول، ما يعطي العرب والمسلمين حقاً بنبذ ومحاسبة أي دولة قد ترتكب بحقهم هذه الإساءة.

 ونوه الى أهمية استخدام المال والثروة العربية والإسلامية؛ لتجفيف فرص من تسول له نفسه استصغار حضارتنا، والتقليل من شأننا عرباً ومسلمين.

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