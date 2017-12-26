القواسمي: إسرائيل تتخذ من قرار ترامب غطاء لتنفيذ التطهير العرقي

القواسمي: إسرائيل تتخذ من قرار ترامب غطاء لتنفيذ التطهير العرقي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح استمرارها في فعالياتها الغاضبة ضد الاحتلال وضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الأخيرة تتخذ من قرار ترامب غطاء
 لتنفيذ أبشع سياسات التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس العاصمة من خلال سياسة الحصار والقمع والاعتقال والطرد والتهجير وسحب الهويات وبناء المستعمرات، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإرهاب المواطنين الآمنين، وإقامة المراكز البوليسية، وفرض الضرائب والرسوم الباهظة 
غير القانونية على  الشعب الفلسطيني.

وفند المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، حديث رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الذي ادعى أن حرية العبادة مسموحة للجميع في القدس قائلاً: إن الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني المقيمين في الضفة الفلسطينية وغزة ممنوعون من زيارة المسجد الأقصى والقيامة، بسبب جدار الفصل العنصري، والحواجز الأمنية والحصار المطبق على القدس الشرقية بشكل كامل، وأن الإجراءات الأمنية داخل وحول المسجد الأقصى، تعيق وصول الآلاف ممن يستطيعون الوصول لمسجدهم وكنيستهم داخل أسوار البلدة القديمة.

وحذر القواسمي من المحاولات المستمرة لاستباحة المسجد الأقصى ومحيطه، والمحاولات التي تسعى إليها سلطات الاحتلال من تغيير الوضع الديمغرافي في القدس عامة والشرقية
منها خاصة، وتفريغ البلدة القديمة في القدس من أصحابها وسكانها الأبطال العمالقة، الذين يدافعون عن هويتها الوطنية الفلسطينية، مؤكداً على أن حركة فتح لن تتوانى ولن تتأخر في الدفاع عن قدسها ومقدساتها وأرضها وشعبها الفلسطيني العظيم البطل.

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