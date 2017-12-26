ديوان الموظفين العام يُسلّم "الأوقاف" نماذج تقييم الأداء





جاء ذلك بحضور طاقم من موظفي الكادر الإداري في المؤسستين وأعضاء اللجنة التي تولت مهمة إنجاز النماذج من موظفي وزارة الأوقاف وديوان الموظفين العام.



وافتتح اللقاء رئيس ديوان الموظفين، الوزير موسى أبو زيد، مرحباً بالحضور، مشيداً بإنجاز نماذج تقييم الأداء الوظيفي للوظائف الدينية، شاكراً جهود أعضاء اللجنة من المؤسستين، التي قامت بإعداد وإنجاز النماذج، موضحاً أهمية هذه الوظائف على المستوى الديني ودورها المجتمعي والإعلامي.



وأشار أبوزيد إلى أن تقييم الأداء الوظيفي يشكل ركيزة أساسية في الإدارة العامة، والتي يتطلب وجودها بشكل دائم في ذهن الإداري في أية دائرة حكومية، مؤكداً على أهمية هذه النماذج في عكس قدرات الموظف وإنجازاته التي يحققها، إضافة إلى نقاط الضعف التي تُبنى على أساسها البرامج التدريبية في الدوائر الحكومية.



ونوَّه أبو زيد إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في دولة فلسطين لهذه الفئة من الموظفين، مبيناً أهميتها في ضبط عملية تقييم الوظائف الدينية، لتصبح أكثر عدالة وواقعية.



وأكد أبوزيد على الاستمرارية في استحداث نماذج التقييم للمسميات الوظيفية التخصصية، وصولاً إلى إعداد نظام متكامل وفعّال لتقييم الأداء الوظيفي، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نظام خدمة مدنية عصري ومتكامل.



ومن جانبه، أشاد ادعيس، بالإنجازات التي يحققها ديوان الموظفين العام في المجال الإداري، معبراً عن سعادته وشكره لأسرة ديوان الموظفين العام على كافة الجهود التي يبذلها الديوان، للارتقاء بالوظيفة العامة، وبناء مؤسسات الدولة، مبيناً أن وزارة الأوقاف تعتبر بمثابة وزارة الدفاع عن السلم الأهلي.



ومن جهته، أشار عبد الله عليان مسؤول فريق تطوير نماذج تقييم الأداء في ديوان الموظفين العام، إلى أبرز الأسس والمرتكزات التي تم تضمينها في نماذج التقييم، بما ينسجم مع الإطار القانوني، ويراعي خصوصية المهام المنوطة بموظفي كل وظيفة، وأيضا يواكب النماذج الإدارية الحديثة، وما يتطلب لها من كفايات.



وبيَّن عليان، أن لكل نموذج معايير استرشادية ودليلاً للتقييم، يساعدان المُقيِّم والموظف والمسؤول الأعلى للموظف في عملية التقييم، لتكون عملية التقييم مرتبطة ببطاقة الوصف الوظيفي والمهام والكفايات الوظيفية لكل وظيفة، ولتصبح عملية التقييم أكثر مصداقية وموضوعية.



رام الله - دنيا الوطنسلّم رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، اليوم الثلاثاء، في مقر الديوان بمدينة رام الله، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلةً بسماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نماذج تقييم الأداء الوظيفي لعدد من المسميات التخصصية الدينية، والتي تشمل (الإمام والخطيب، والإمام والمحفظ، والواعظـ/ة والمؤذن والخادم).