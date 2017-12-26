السوداني: التحريض ضد عهد التميمي استهداف للمسيرة التعليمية والطفولة الفلسطينية

وجدد السوداني دعواته لكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية؛ لفضح جرائم الاحتلال والتدخل العاجل للجم هذه السياسات الإجرامية والإرهابية والعمل على حماية المسيرة التعليمية وتوفير الأمن للأطفال الفلسطينيين وبيئة تعليمية آمنة وخالية من الرعب والتهديد والإرهاب الممنهج والدفاع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين المشروعة.





رام الله - دنيا الوطناستنكر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له صباح اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق الطلبة والأطفال والأسرة التربوية في كافة محافظات الوطن وفي قلبها مدينة القدس، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة من خلال حصد أرواحهم واعتقالهم وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم واستمرار استهداف المعلمين والمدارس ، بصورة تكشف عن وجه الاحتلال البشع وانتهاكه الصارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، واتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحقوق الإنسان.واعتبر السوداني تصريحات ودعوات وزير تربية الاحتلال وزعيم عصابة البيت اليهودي المتطرفة لسجن الطفلة البطلة عهد التميمي والنساء الفلسطينيات، وأن ينهين حياتهن في السجون، مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الأطفال والنساء، والتي توفرها أكثر من 27 اتفاقية دولية للأطفال كان قد وقع عليها الاحتلال، مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي ضمن جملة القوانين العنصرية والانتقامية، وسياقات السياسيين المتطرفين في حكومة الاحتلال في النيل من الطفولة الفلسطينية وسياسة مفضوحة هدفها تدمير القطاع التعليمي وكي الوعي المقاوم والمناهض للاحتلال من خلال هدم المدارس ومنع وصول الكتب الدراسية والعبث بالمناهج وحرمان الأطفال من ممارسة حريتهم ومحاولة قتل انتمائهم لأرضهم وحقهم في مقاومة الاحتلال والدفاع عن مقدساتهم وإرهاب الجيل الصاعد وإخماد روح المقاومة المشروعة في نفوس أبنائه.وقال السوداني: "منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 وحتى الآن، سجلت أكثر من 11000 حالة اعتقال بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، وما زال الاحتلال يحتجز إلى جانب الطفلة عهد التميمي أكثر من 400 طفل جميعهم من طلبة المدارس بينهم 10أسيرات، وحرمانهم من إكمال دراستهم، وذلك استناداً لقرار كانت قد صادقت عليه حكومة الاحتلال يقضي بسجن الأطفال الفلسطينيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً على خلفية اتهامهم بما يسمى "أعمال إرهابية".