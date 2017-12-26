المحافظ غنام تسلم ملابس شتوية للأطفال بدعم من القطاع الخاص

المحافظ غنام تسلم ملابس شتوية للأطفال بدعم من القطاع الخاص
رام الله - دنيا الوطن
سلمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام ومدير التربية والتعليم في المحافظة، اليوم الثلاثاء، ملابس شتوية لأكثر من أربعين طالباً وطالبة لإدارة مدرسة البيرة الأساسية، قدمتها شركة بنات أبوعين (كارتر اوشكوش) دعما للطلبة ضمن الخطة الاستراتيجية لمحافظة رام الله والبيرة، بالتعاون مع شبكة أصدقاء المحافظة لدعم الفئات الأقل حظاً بالمجتمع، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت غنام خلال التسليم اليوم لإدارة المدرسة، أن التكامل بين قطاعات شعبنا مفخرة لنا جميعاً، تفرز نتائج إيجابية لصالح المواطن، مؤكدة اعتزازها بشبكة أصدقاء المحافظة من الجمعيات والقطاع الخاص ورجال الأعمال لما لهم من بصمات متعددة ومتميزة.

كما وأكدت "أن رسم البسمة على وجوه أطفالنا في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها مسؤولية جماعية، داعية المقتدرين للمساهمة في التبرعات التي من شأنها مساندة وسد احتياجات العديد من الأسر الفلسطينية".

حيث أثنت غنام على دور القطاع الخاص وشراكته الحقيقية والفاعلة مع المحافظة في كافة الفعاليات والبرامج الإنسانية والاجتماعية.

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