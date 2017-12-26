فلسطين تشارك في الاجتماع التحضيري لأعمال مؤتمر وزراء التعليم

عقد خبراء التعليم وممثلو الجامعات بالدول العربية، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، بمشاركة فلسطين، وذلك للتحضير لأعمال المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم والبحث العلمي في الدول العربية، الذي ستعقد فعالياته غداً الأربعاء.





ويأتي المؤتمر الذي نظم برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، تحت عنوان "التعليم العالي وعالم العمل والإنتاج: رؤية جديدة"، بتنظيم وتعاون مشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ومنظمة العمل العربية، بمشاركة وفود من سبع عشرة دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى منظمات العمل العربي المشترك.





وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم محمد القبج، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.





وناقش الخبراء أوراق العمل المقدمة من (ألكسو)، ومن منظمة العمل العربية حول التخطيط لعلاقة مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، مع مؤسسات العمل، والإنتاج، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.





كما استعرض المشاركون في الاجتماع التقارير الوطنية المقدمة من بعض الدول حول السياسات المتبعة، والتجارب الناجحة في مجال ربط التعليم العالي، ومخرجاته، بمتطلبات التنمية.





وأكدوا أهمية موضوع التعامل مع الأزمات المركبة التي تواجهها عدد من الدول العربية التي تعاني من النزاعات، حيث أسفرت تلك النزاعات عن إلحاق الأضرار الجسيمة بمنظومات التعليم العالي بها، علاوة على الأزمات الاقتصادية والتشغيلية الخانقة، بسبب انهيار البنى التحتية، وتشريد، ولجوء الملايين من سكانها، مشددين على أهمية وضع التصورات العملية لمراحل ما بعد الأزمة، وإعادة الإعمار، كما يتطلب تأهيل القوى البشرية فيها للعودة إلى أوطانهم، وإعادة بنائها من جديد.





كما أكد الخبراء أهمية تضافر الجهود للنهوض بالتعليم العالي، وتحسين جودته، خدمة لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتلبية احتياجات سوق العمل بالمنطقة، وتحقيق مجتمع المعرفة.

رام الله - دنيا الوطن