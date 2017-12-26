السودان "يهدي" أردوغان جزيرة استراتيجية

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السودان وافق على وضع جزيرة (سواكن) تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.



ووفقًا لقناة (سكاي نيوز)، فإن جزيرة سواكن تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر،وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديماً لأجل الحج إلى مكة، كما يوجد في الجزيرة، ميناء يعد بين الأقدم في السودان، وكان يستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية.



وأوضح أردوغان، أن بلاده استثمرت 650 مليون دولار في السودان، من بينها 300 مليون دولار على شكل استثمارات مباشرة، وفق ما أوردت صحيفة (حريت) التركية.



وأعرب الرئيس التركي عن أمله بزيادة استثمارات بلاده في السودان، وقال: إنه يطمح لأن تصل إلى مليار دولار على المدى القصير، مضيفًا: "حجم التجارة بين تركيا والسودان، بلغ 500 مليون دولار، في 2016، وهذا غير كاف، في السنوات المقبلة، سيصبح مليار دولار، لكننا نطمح لأن يصل 10 مليارات دولار".



وصدرت تركيا إلى السودان 328 مليون دولار، ما بين كانون الثاني/ يناير، وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، لكن صادرات السودان إلى تركيا لم تتجاوز 78.3 مليون دولار.



ودعا أردوغان رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في السودان، وقال: إن بلاده واعية بالقدرات الاقتصادية لإفريقيا والسودان.