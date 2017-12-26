لتبادل المعلومات.. الصين وأمريكا تطلقان خطاً ساخناً بشأن كوريا الشمالية

أرشيفي: الصين وأمريكا تتفقان بشأن كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلامية في كوريا الجنوبية، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إطلاق خط ساخن لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن كوريا الشمالية.وأوضحت صحيفة "JoongAng Daily" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن خط الاتصال سوف يستخدم لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين عسكريي الولايات المتحدة والصين، فيما يتعلق بتطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية، ويمكن استخدامه أيضاً في حال اندلاع نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وذكرت الصحيفة، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس زار في الأسبوع الماضي أربع قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وأعلن للعسكريين المرابطين هناك عن إمكانية اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.ورأت الصحيفة في تصريحات ماتيس الذي يتخذ مواقف متحفظة من الخيارات العسكرية لحل قضية كوريا الشمالية، مؤشراً على إمكانية احتدام صراع مسلح في شبه الجزيرة الكورية.