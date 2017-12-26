باكستان: مقتل ثلاثة جنود في قصف هندي على إقليم كشمير

فيديو أرشيفي: اطلاق نار بين الهند وباكستان في كشمير

رام الله - دنيا الوطنقالت القوات المسلحة الباكستانية، إن ثلاثة من جنودها قتلوا أمس الاثنين، في قصف عابر للحدود من قبل الجيش الهندي على ولاية كشمير المتنازع عليها بين البلدين.وأوضحت القوات المسلحة الباكستانية، في بيان لها، أن عسكرييها قتلوا في منطقة راولاكوت، واصفة الحادث بأنه انتهاك دون سابق استفزاز لنظام وقف إطلاق النار، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وجاء ذلك، بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش الهندي، عن مقتل أربعة عسكريين له بقصف باكستاني، وأعقبت ذلك أنباء عن قصف متبادل عبر الحدود بين الطرفين.وأفادت وكالة (أسوشيتد برس) بأن الوضع في الولاية لا يزال متوتراً للغاية، إذ يغادر المواطنون منازلهم بحثاً عن مأوى آمن في مناطق أخرى.تجدر الإشارة إلى أن مسألة كشمير لا تزال أبرز نقطة خلافية بين الهند وباكستان، وقد خاضت الدولتان ثلاثة حروب من أجل السيطرة على الولاية المتنازع عليها.