سحب مجلة فرنسية ذكرت أن إسرائيل "ليست دولة حقيقية"

قالت مجموعة "بايار" إن عدد مجلة "يوبي" للأطفال، سيتم سحبه من السوق، اليوم الثلاثاء، بسبب تضمنه خريطة تفيد بأن إسرائيل "ليست دولة حقيقية".





واستجابت ادارة المجلة لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.





ويحتوي عدد كانون الثاني/ يناير من المجلة على خريطة للعالم كتب إلى جانبها "نطلق على كل من هذه البلدان الـ 197 تسمية دولة، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر، ولكن هناك دول أخرى، وأكثر من ذلك، فليست كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أنها دول حقيقية (مثل إسرائيل أو كوريا الشمالية)"بحسب موقع i24news.





وأكد باسكال روفناك رئيس مجموعة "بايار" ناشرة مجلة يوبي "نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن في وجود دولة إسرائيل".





وأوضح: "نريد اظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روح التهدئة والسلم".





وأكد كاليفات أنه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد "يوبي" الرقم 352 من البيع. وقال إن عددا من القراء أبلغوه هذا "الخداع التاريخي لأذهان الأطفال الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات.





فسارعت إلى الكتابة إلى رئيس تحرير المجلة ورئيس مجموعة بايار عن هذا الخطأ الفاضح، وطلبت منهم تصحيح الأمر".





واعتبر كاليفات أن الجدل انتهى، وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة أن تنشر في العدد التالي "تصويبا وكذلك مقالا يوضح ما هي إسرائيل وكيف ولماذا نشأت"، إلا أن روفناك لم يوضح ما إذا كان سيستجيب لهذا الطلب.

رام الله - دنيا الوطن