الجيش المصري: مقتل ثمانية مسلحين شديدي الخطورة في سيناء

الجيش المصري: مقتل ثمانية مسلحين شديدي الخطورة في سيناء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري أمس الاثنين، عن مقتل ثمانية مسلحين شديدي الخطورة، والقبض على آخر في سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكرى المصري، في بيان صحفي له: "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني،  تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على ثمانية مسلحين شديدي الخطورة، والقبض على آخر بوسط سيناء".

وأضاف: "تم أيضاً اكتشاف وتدمير ثمانية مخابئ ودراجة نارية وعبوة ناسفة".

وأكد الرفاعي أن ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر العنف، مشيراً إلى أن قوات الجيش تواصل جهودها للقضاء على العناصر المسلحة بوسط سيناء.

وتعد محافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة، معقل الجماعات المسلحة في مصر، لاسيما تنظيم (ولاية سيناء) الذراع المصرية لتنظيم الدولة.

وتبنى التنظيم هجمات عدة أماكن في مصر، كان آخرها استهداف مطار العريش الثلاثاء بقذيفة في أثناء زيارة لوزيري الدفاع والداخلية، ما أدى إلى مقتل ضابط.

فيديو أرشيفي:  الجيش المصري يدمر أكبر تجمع للمسلحين جنوب الشيخ زويد بسيناء

 

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