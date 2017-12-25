فيديو: رد فعل غريب وعنيف من أردوغان لشاب حاول احتضانه

فيديو: رد فعل غريب وعنيف من أردوغان لشاب حاول احتضانه
الرئيس التركي اردوغان يدفع بقوة شاب حاول احتضانه
رام الله - دنيا الوطن
في حادثة غريبة فاجأ رد الفعل العنيف للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحضور في أحد المؤتمرات، عندما دفع بقوة شابا حاول احتضانه على المسرح.

وبحسب"نورت" فإن الرئيس التركي كان يلقي خطابا في محافظة شرناق، عندما اندفع الشاب حسين دميركان على المسرح وأمسك بأردوغان في محاولة لاحتضانه.

و دفع أردوغان الشاب بقوة، وظهرت على وجهه ملامح الغضب، فيما هجم الحراس عليه وأبعدوه بالقوة.

وتم اقتياد الشاب إلى خارج القاعه واحتجازه، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أن أكد أنه لم يرغب سوى في احتضان الرئيس، وفق ما ذكر موقع “حرييت” التركي.

 

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