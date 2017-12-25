محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس

محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس
صورة للقدس عاصمة دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي مساء اليوم في مقابلة إذاعية انه بعد اعلان رئيس غواتيمالا نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس- فان إسرائيل باتت تدير محادثات مع عشر دول لتنفيذ خطوات على غرارها.

وأكدت حوتوفيلي في حديث مع صحيفة هآرتس بان هذه المحادثات تتركز حول الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس بالضرورة ان يكون نقل السفارة هو الخطوة الأولى في سياق ذلك.

ورفضت حوتوفيلي إعطاء تفاصيل عن هوية هذه الدول العشرة وقالت ان بعضها في اتصالات متقدمة وأخرى المحادثات معها في بداياتها.

وكانت هآرتس نقلت القول ان مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت وجود هذه المحادثات مع " عشر دول، وليس اكثر". وقالت هآرتس ان ديبلوماسيون إسرائيليون خمنوا ان تكون هندوراس من بين الدول القادمة التي ستعلن على خطوة مماثلة على غرار غواتيمالا.

وكد السفير الإسرائيلي السابق يتسحاق ليبانون ما أعلنت عنه حوتوفيلي في نشرة هذا المساء بان إسرائيل تجري اتصالات مع عشر دول لنقل سفارتها الى القدس على غرار غواتيمالا.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بقرار غواتيمالا نقل سفارتها الى مدينة القدس، واصفا إياه بـ"المهم، وأكد أن دولا أخرى ستحذو حذوها. وأعلن نتنياهو في بيان "قلت لكم مؤخرا: سيكون هناك دول اخرى تعترف بالقدس وتعلن نقل سفاراتها اليها. 

وقامت دولة ثانية بذلك وأكرر: سيكون هناك دول اخرى"بحسب i24news 

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين ان قرار غواتيمالا نقل سفارتها الى القدس يشكل "عملا مخزيا" وغير قانوني.

أخبار ذات صلة

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

حماد: قدمنا في حماس كل ما نملك على أمل أن تتم المصالحة

حماد: قدمنا في حماس كل ما نملك على أمل أن تتم المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

رئيس وزراء بلا مستشارين

رئيس وزراء بلا مستشارين

شؤون فلسطينية

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

عربي

وزير خارجية الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس &#34;مستفز&#34;

وزير خارجية الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس "مستفز"

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

منوعات

مريم حسين تستعرض رشاقتها برقصة هندية لجمهورها

مريم حسين تستعرض رشاقتها برقصة هندية لجمهورها

شقيقات &#34;كاترينا كيف&#34; يضاهينها جمالاً

شقيقات "كاترينا كيف" يضاهينها جمالاً

أحمد مكي يكشف للمرة الأولى عن زوجته وابنه اللذان أخفاهما

أحمد مكي يكشف للمرة الأولى عن زوجته وابنه اللذان أخفاهما

فنانة خليجية تثير ضجة بـ&#34;كليب&#34; يهين الرجال.. وأحلام تعلق

فنانة خليجية تثير ضجة بـ"كليب" يهين الرجال.. وأحلام تعلق