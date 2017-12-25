محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس





وقامت دولة ثانية بذلك وأكرر: سيكون هناك دول اخرى"بحسب i24news



واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين ان قرار غواتيمالا نقل سفارتها الى القدس يشكل "عملا مخزيا" وغير قانوني.



رام الله - دنيا الوطنقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي مساء اليوم في مقابلة إذاعية انه بعد اعلان رئيس غواتيمالا نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس- فان إسرائيل باتت تدير محادثات مع عشر دول لتنفيذ خطوات على غرارها.وأكدت حوتوفيلي في حديث مع صحيفة هآرتس بان هذه المحادثات تتركز حول الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس بالضرورة ان يكون نقل السفارة هو الخطوة الأولى في سياق ذلك.ورفضت حوتوفيلي إعطاء تفاصيل عن هوية هذه الدول العشرة وقالت ان بعضها في اتصالات متقدمة وأخرى المحادثات معها في بداياتها.وكانت هآرتس نقلت القول ان مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت وجود هذه المحادثات مع " عشر دول، وليس اكثر". وقالت هآرتس ان ديبلوماسيون إسرائيليون خمنوا ان تكون هندوراس من بين الدول القادمة التي ستعلن على خطوة مماثلة على غرار غواتيمالا.وكد السفير الإسرائيلي السابق يتسحاق ليبانون ما أعلنت عنه حوتوفيلي في نشرة هذا المساء بان إسرائيل تجري اتصالات مع عشر دول لنقل سفارتها الى القدس على غرار غواتيمالا.ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بقرار غواتيمالا نقل سفارتها الى مدينة القدس، واصفا إياه بـ"المهم، وأكد أن دولا أخرى ستحذو حذوها. وأعلن نتنياهو في بيان "قلت لكم مؤخرا: سيكون هناك دول اخرى تعترف بالقدس وتعلن نقل سفاراتها اليها.