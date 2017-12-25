الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

نددت الحكومة الأردنية بقرار حكومة غواتيمالا نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.





وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، إن قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأضاف أن قرار حكومة غواتيمالا هو قرار غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة ويشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي، مبينا أن الأردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة.





وتابع المومني أن الأحرى بدول العالم المحبة للسلام أن تدعم حل الدولتين الذي توافقت عليه الشرعية الدولية، والذي يوجب قيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن