التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

نقل أ. ثروت زيد رئيسا لمركز المناهج.



نقل م. طالب الحاج من مدير عام التقنيات إلى مدير عام المباحث العلمية في مركز المناهج.



نقل م. جهاد دريدي من مدير عام التعليم المهني والتقني إلى مدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات.



نقل أ. أيوب عليان مديرا عاما للمتابعة الميدانية.



تكليف أ. يوسف عودة بمهام مدير عام التعليم العام.



تكليف د. سامي الباشا برئاسة الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة.



تكليف م. وسام نخلة بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني.



نقل د. سحر عودة مديرا لدائرة المباحث النوعية.



تكليف د. سهير قاسم بمهام مدير دائرة الإشراف التربوي.



نقل أ. مرعي الصوص مديرا لدائرة تدريب المعلمين.



نقل أ. سارة بواية مديرا للدائرة المالية/ التعليم العالي.



تكليف أ. سحر مجدوبة بمهام مدير دائرة الكشافة.



كما شملت التنقلات تكليف عدد من رؤساء الأقسام.



وفي سياق متصل، عقدت الوزارة اختبارات لعدد من المواقع الوظيفية الشاغرة تمهيدا لإجراء المقابلات لمن يجتازون الامتحانات، إذ من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل إنجاز ملف المقابلات لعدد من الوظائف الشاغرة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.



رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة التربية والتعليم العالي؛ اليوم، عدداً من التنقلات الإدارية والتدوير الوظيفي في بعض المواقع، منوهةً إلى أن الحركات والتنقلات تندرج في إطار الحرص على توظيف الخبرات بما يتناغم وما تقوم به الوزارة من جهود تطويرية، مثمنةً الجهود التي يبذلها أفراد طاقم الوزارة كل في موقعه، ومؤكدة على الانتصار الدائم للمهنية ولمبادئ الحوكمة والإدارة.وفي هذا الإطار؛ أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن التنقلات المعلن عنها تمت بناءً على أسس ومعايير تعزّز الإفادة القصوى من الخبرات، خاصة وأن بعض المواقع التي طالها التغيير هي في صلب محاور التطوير التربوي بمجالات: "التعليم العالي، والمناهج والرقمنة، والتعليم المهني والتقني"، مشيراً إلى وجود سلسلة أخرى من التنقلات سيتم الإعلان عنها قريباً وبما يخدم مصلحة العمل، ويوفّر بيئة مواتية للمضي قدماً في التطوير الذي تقوم به الوزارة.ومن أبرز التغييرات والتنقلات التي تمّت: