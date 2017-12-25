مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

رام الله - دنيا الوطن- فاطمة الدعمة

رب ضارة نافعة" لعل هذه المقولة تراود اسماعنا مرارا وتكرارا ولكن دون ادراك بأنها قد تحدث معنا في احيان كثيرة لم ندركها بدقة متناهية.



قد تواجهنا بعض الظروف المفاجئة في حياتنا تجعلنا اكثر توترا ويكون لها اثر نفسي بالغ لأننا ننظر لها بأنها امر بمنتهى السوء والاحباط وكأنها مصيبة قد حلت بنا ولكن لا ندري فربما تكون حاملة في ثناياها الكثير من الأقدار التي تجعلنا أكثر اهمية في هذا المجتمع وتخرج ما قد يكون مدفون في داخلنا لسنوات طويلة لم نكن نعلم به فكانت هذه الظروف هي العامل المهم بحياتنا الذي أوصلنا لمستوى لم نكن نتوقعه من قبل وأخرج موهية قد تكون الحياة استمرت بدفنها لسنوات عدة .



إبراهيم طافش,, عمل موظفا بجهاز الأمن في السلطة الفلسطينية عدة سنوات, وانشغل خلال تلك المدة الطويلة بعمله العسكري, وطيلة سنوات عمله لم يخطر في باله بأن هناك مواهب ربما تكون موجودة عنده ولم تخرج بعد , حتى جاء القرار السياسي بأمر من الرئيس محمود عباس بترك أماكن عملهم هو وجميع الموظفين التابعين للسلطة نتيجة للأوضاع السياسية البغيضة التي حدثت عام 2007 بعد فوز حركة حماس في الانتخابات في ذلك الوقت واستلام موظفين عينتهم حماس لاماكن عملهم بدلا منهم .



لم يكن هذا القرار في ذلك الوقت بالسهل والهين على هؤلاء الموظفين وعلى ابراهيم طافش لجعله ملزما بعد ذلك في الجلوس في البيت دون عمل او نشاط يمارسه ووجود فراغ كبير بحياته مما سيترك أثرا نفسيا بالغا بالنسبة له, ولكن تنطبق هنا عليه المقولة الشهيرة "رب ضارة نافعة".



وقت الفراغ دون القيام بأي عمل لم يحتمل



كان الامر في البداية بالنسبة له ضار جدا ولم يجد في طياته أية منفعة , فبعد سنوات عدة من العمل سيلزم اليوم بالجلوس في البيت والاستسلام لوقت الفراغ .



بدأ ابراهيم يشعر بالملل وبمضي ساعات وأيام وشهور دون عمل أو استغلال لوقت الفراغ هذا ،فبدأ يشغل وقته من خلال حضور ورشات عمل وندوات في مركز شؤون المرأة وفي تجمع عائلات فلسطين حتى أصبح عضوا في لجان تجمع فلسطين ,ولكن رغم انشغاله بهذه الندوات الا انه ايضا ما زال يعاني من وجود فراغ كبير بحياته لم يجد طريقا أخرى بعد لاستغلاله.



لم يقف عند ذلك الحد , بدأ يفكر في ذاته, لعله يجد ما هو مدفون في داخله ولم تكشفه الحياه له بعد .



تجربته مع الشعر



بدأ يستمع ويقرأ الشعر, فهو من متذوقي ومحبي قراءته وسماعه, وخصوصا الشعر الفلسطيني والشعر الخليجي نظرا لقوتهم وفصاحتهم اللغوية من وجهة نظره حتى عند سماعه لأي كلمة تكون غير مفهومة وواضحة بالنسبة له يبحث عنها وعن معانيها حتى يعرفها ويفهمها ولم تراوده نفسه مطلقا بكتابة الشعر متيقنا من داخله في بادئ الامر بانه لا يستطيع ذلك.



ولكن لم يقف صامتا فكانت تجربته الاولى مع أصدقاءه د. مجدي الكردي والمهندس بشير شملح ، خطرت في بالهم فكرة بتخصيص مكان يجتمعوا فيه ليلقي كل واحدا منهم ما عنده من قصائد استمع لها ونالت اعجابه لشعراء معروفين ,فأسسوا في البداية منارة الشمال للشعر والادب وكان عدد الحضور في ذلك الوقت لا يتجاوز 5 أشخاص من هواة الشعر الى ان تطور بهم الحال واستمروا فاصبح بعد ذلك عدد الحضور أكثر من ثلاثين شخص.



بدأ بعد ذلك محاولاته في كتابة الشعر بعد سماعه وقراءته للعديد من القصائد لشعراء مختلفين وخصوصا للشعر الوطني والغزلي, فبدأ اولى كتاباته للشعر وكتب عدة قصائد باللهجة العامية الفلسطينية والعامية البدوية نظرا لحبه لهذه اللهجات فكتب قصائد شعرية وطنية ومن هذه القصائد :



وهذه قصيدة عن الوطن



بدي أحكي عنك يا وطنۡ ..



وأحكي حكاياتك للذكرى والزمن ..



بدي أحكي عن وجعك اللي بجري بدمِّي ..



عن أرضي المحتلة 70 سنة في أحزان وشجن ..



بدي أحكي عن هجرة أبويا وجَدِّي ..



وعن شوقي للأرض اللي ف الدم انۡحقَنۡ ..



بدي أحكي عن حيفا ويافا عن أسدود بلدي ..



اللي زرعها أبوي بإديه وفيها سكن ..



وكتب قصائد شعرية غزلية ومنها :



يا ماشية بين شطّين خلّي مشيتك ، بالراحة ..



ولا تسرعي بالخطأ نسمات الهوا حنونه ..



فديتك بالغلا والانفاس تبقى ، مرتاحة ..



وحبّات الرمل تسعدها لمسات أقدامك المزيونة ..



وهوا الشطّين يداعب الشعر عالكتفين ويتغنّى ، بمْدَاحَه ..



والسمك في البحر من ريحة عطرك جَن جنونه ..



اضافة لقصائد عبر فيها عن حال الامة التي تعيشه في اوقاتنا الحالية, فكتب قصيدة عن حال الجيوش العربية أمام قضية القدس والأقصى



وهنا نذكر عدة أبيات منها :



أمطر هذا ؟ أم عيون القدس تدمع ؟؟!!



أسمعتم سؤالي يا قادة ؟ أم آذانكم صمّاء ؟؟



أقصاها يئن وجعا ، وكنائسها من الظلم تقرع



أنسيتم الأرض المباركة؟! صلى فيها الأنبياء



استباحوا كل شبر فيها ، والعدو فيها يطمع



جيوشكم قوية لبعضكم ، و لتحريرها عرجاء!!



تحالفتم بالحزم عاصفة ، والعالم كله يسمع